El partit del govern del Japó admet la possibilitat de cancel·lar els Jocs Olímpics

La celebració dels Jocs Olímpics de Tòquio torna a estar enlaire. El secretari general del Partit Liberal Democràtic (PLD), formació que integra el govern del Japó, ha admès que la cancel·lació dels JJOO és una opció que hi ha sobre la taula si tots els indicadors de la pandèmia augmenten. Toshiro Nikai s'ha mostrat contundent: "Si arriba el moment en què no es pot fer res més, s'han de cancel·lar els Jocs de forma decidida. Si s'estén la pandèmia pels Jocs, de què ens hauran servit?".Les declaracions de Nikai xoquen de manera frontal amb la posició oficial del govern japonès i del comitè olímpic organitzador del país, que fa mesos que reiteren que els Jocs se celebraran amb total seguretat i amb totes les mesures possibles per frenar els contagis. Queden 99 dies per a inaugurar-se els Jocs i és el primer cop que un alt càrrec polític del país admet la cancel·lació dels Jocs.Els contagis no s'aturen al Japó, que ja suma uns 4.000 nous casos de coronavirus diaris. El govern ha pres mesures més restrictives en diverses regions del país, entre elles la de Tòquio, una de les més afectades. Tot i que els índexs de la pandèmia són més baixos en comparació a països com Espanya, ja s'han tornat a prendre mesures en les restriccions als bars, restaurants i esdeveniments amb centenars de persones.

