Campo situa entre «10 o 14 mesos» el període normal per resoldre els indults

El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, ha negat "retards" en els indults per als presos polítics i no ha concretat cap calendari sobre la reforma de la sedició, que s'havia d'abordar a finals de l'any passat i continua bloquejada. "S'hi està treballant", ha dit aquest matí en una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio. Els indults es van començar a tramitar al setembre i continuen bloquejats al Tribunal Suprem. "10-14 mesos és un període normal, cada cas pot tenir una deriva temporal", ha afirmat Campo, que ha recordat que no és un únic indult, sinó un per a cada condemnat, i pot ser que arribin primer uns que d'altres.El ministre no ha concretat si és partidari de concedir el perdó als líders de l'1-O i ha dit que quan arribi l'informe del Suprem, que no és vinculant, "s'estudiarà amb el màxim criteri possible" i s'elevarà al consell de ministre. "Quan ho llegeixi enviaré una proposta al consell de ministres". La Fiscalia s'hi oposa i l'Advocacia de l'Estat no s'ha pronunciat sobre la qüestió però ha dit que el "dany econòmic" de l'1-O s'ha reparat. Campo ha desmentit les paraules de Jaume Asens, que deia que els indults s'estaven retardant per motius polítics, i ha negat també que concedir el perdó als presos independentistes pugui tenir un cost polític per al PSOE. "El govern prendrà una decisió amb plena responsabilitat", ha insistit.Pel que fa a la reforma de la sedició, una altra de les vies per fer que els presos polítics surtin de la presó, el ministre ha assegurat que "està avançant" però no ha detallat quin calendari tindrà. Ha ratificat el seu compromís en modificar el codi penal per adaptar-lo al segle XXI amb l'objectiu "d'ajustar els tipus penals a la realitat". Què falta, doncs? "No és qüestió de suports parlamentaris, estem comparant codis penals i veient iniciatives d'altres països", ha explicat. El ministre ha evitat pronunciar-se sobre si una reforma del codi penal podria facilitar el retorn de Carles Puigdemont a Espanya. "Les lleis no es fan pensant en ningú concret", ha dit. Ha admès, de tota manera, que la modificació del codi penal s'ha plantejat arran del procés independentista. "La realitat que va passar i la sentència del Suprem ens ha fet reflexionar", ha afirmat el ministre, que ha assegurat que es presentarà "el millor text possible".En tot cas, Campo ha evitat donar la seva opinió sobre casos concrets, com el de Puigdemont o el de Lluís Puig, exiliats a Bèlgica des de fa més de tres anys. Tampoc ha volgut dir res sobre la denegació del tercer grau dels presos polítics. "No em puc pronunciar sobre casos que estan vius, no seria apropiats", ha dit. Aquesta realitat, però, no hauria de torpedinar el "diàleg" entre Catalunya i Espanya. Campo ha insistit que cal resoldre "el problema polític" entre totes dues parts i ha assegurat que la solució passa "pel diàleg permanent". "Estic convençut que quan hi hagi un govern a Catalunya es podrà parlar", ha afirmat.El ministre ha dit que cal parlar "en les circumstàncies que sigui", també encara que hi hagi presos polítics. "Pot condicionar, però s'ha de parlar. El diàleg és necessari per trobar zones comunes i preocupar-nos dels problemes de la ciutadania", ha apuntat. On s'hauria de fer aquest diàleg, a la mesa de diàleg o a la comissió bilateral? "Ens hem de posar d'acord en l'instrument". El ministre ha evitat concretar quin govern preferia la Moncloa. "A mi m'encantaria que Illa hagués pogut defensar el seu programa d'investidura, però això ho haurà de decidir el Parlament", ha dit.D'altra banda, Campo també ha parlat sobre les lleis que el govern espanyol ha de derogar o modificar, com ara la llei mordassa. Ha dit que "està al calendari" però no es pot fer de manera precipitada. Sobre la reforma del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Campo ha demanat fer "pedagogia" i ha recordat que el mandat del CGPJ és de cinc anys. "Als cinc anys cal renovar-se íntegrament, però hi ha un bloqueig", ha detallat. Fa més de dos anys que el CGPJ està caducat i Campo ha dit que això és "una anomalia". "L'acord parlamentari estava pràcticament tancat. Esperem que sigui una realitat", ha insistit el ministre, que ha demanat fugir també de les categories de jutges "progressistes" o "conservadors".El ministre ha dit que no li preocupa que hagin de ser els jutges qui decideixin sobre les restriccions una vegada s’aixequi l’estat d’alarma a partir del 9 de maig. “No hi ha d’haver preocupació, hi ha hagut molt poques resolucions contràries a les decisions dels governs autonòmics”, ha apuntat, i ha remarcat que el Poder Judicial intenta donar “seguretat jurídica”. Campo ha dit que el “paraigües jurídic” que tindran les comunitats és “la llei”. “Hem d’anar dia a dia, ho estem fent bé”, ha insistit.Una opció és que les comunitats puguin aplicar “mesures concretes” tot i no haver-hi estat d’alarma, però Campo ha deixat clar que no hi va haver “caos jurídic” durant els mesos que no hi va haver estat d’alarma en vigor l’any 2020. “Hi ha cobertura normativa, hi ha planificació per a la vacunació i la societat és col·laboradora”, ha assegurat el ministre.

