Oltra exigeix no enterrar milions de diner públic en l'ampliació del Port de València

La vicepresidenta portaveu de la Generalitat valenciana i líder de Compromís, Mónica Oltra, ha insistit aquest dimecres en el seu rebuig a l'ampliació del port de València, estigui o no vigent la declaració d'impacte ambiental (DIA), i ha exigit no "enterrar milions de diner públic" en aquest projecte perquè estan en joc les platges del sud de l'Albufera i l'augment de la contaminació."Tenim l'obligació política, moral i intergeneracional de deixar els nostres fills el planeta, com a mínim, com el vam rebre, i si pot ser millor", ha declarat als periodistes després que Ports de l'Estat determinés la setmana passada que la DIA de 2007 segueix vigent i correspon a Valenciaport avaluar si en fa falta una altra per continuar amb l'ampliació.Oltra ha remarcat que això "no deixa de ser una decisió jurídica" i ha defensat que se centri el debat en "quin model de ciutat, comunitat i estat volem". Ha cridat així a combatre el col·lapse ecològic i no "repetir vells errors i deixar als nostres fills un planeta no habitable: això és el que està en joc, no una declaració ambiental".A més, ha advertit que "està en joc que desapareguin les platges del sud o l'Albufera", així com que "els nivells de contaminació a València generin morts com la contaminació atmosfèrica a Europa".

