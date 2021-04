Les ONG critiquen el «monopoli» de les farmacèutiques amb vacunes «finançades públicament»

Vacunació al recinte firal el Sucre de Vic Foto: Josep M Montaner

Diverses ONG antilobby denuncien els "privilegis" que la Unió Europea i els Estats Units atorguen a les farmacèutiques en la venda de vacunes, malgrat la "gran inversió pública" que han fet els estats per al seu desenvolupament. "Han comès el mateix error: premiar les companyies amb el monopoli d'una tecnologia finançada públicament", denuncia a l'ACN Zain Rizvi, investigador de l'entitat nord-americana Public Citizen. Olivier Hoedeman, del Corporate Europe Observatory, veu "obscè" que en plena pandèmia "els contribuents paguin la investigació, però els beneficis es privatitzin".La Federació Europea de la Indústria Farmacèutica (EFPIA) assegura que són "un dels sectors més actius en R+D", però no concreten quants diners han destinat als vaccins. "Invertim aproximadament uns 36.500 milions d'euros en R+D anualment a Europa", diuen a l'ACN, sense proporcionar dades concretes sobre la inversió privada en la investigació de les vacunes.Actualment, no hi ha informació oficial i completa sobre el finançament públic i privat de les vacunes contra la Covid-19. Una anàlisi de la fundació kENUP calcula que els governs s'haurien gastat uns 86.000 milions d'euros, la majoria a través de contractes de compra anticipada amb una part de finançament avançat per a la investigació i la producció. Segons aquest estudi, els EUA haurien posat més de 27.500 milions d'euros i la UE més de 20.000 milions."Les inversions públiques han estat fonamentals per donar suport a la innovació en la lluita contra el coronavirus", assegura Holm Keller, president d'aquesta fundació que dona suport a la investigació en l'àmbit sanitari.El professor de l'Institut de Recerca Farmacològica Mario Negri, Livio Garattini, assenyala que "l'actual estratègia de les grans empreses farmacèutiques és comprar empreses de nova creació amb productes prometedors en desenvolupament, mentre que la investigació bàsica la financen universitats i organismes públics". "Durant molts anys la indústria farmacèutica ha abandonat la recerca de les malalties infeccioses i el sector públic n'ha estat l'impulsor", afegeix Zain Rizvi, de Public Citizen.Abans de la pandèmia, les multinacionals estaven molt més centrades a buscar medicaments contra el càncer i la diabetis que per a malalties infeccioses que no siguin el VIH, la malària o la tuberculosi. "El preu mitjà d'un nou tractament contra el càncer als EUA ronda els 149.000 dòlars", diu Rizvi, remarcant que les malalties contagioses no són tant "lucratives". O almenys no ho eren fins que va arribar la Covid-19.Han estat petites empreses, com BioNTech, Moderna o Janssen, i centres universitaris i de recerca, com Oxford o Gamaleya, els que han desenvolupat vacunes exitoses contra el fatídic virus que ha paralitzat el món des de fa més d'un any. D'entre les grans productores de vacunes, només Pfizer n'és un dels principals proveïdors gràcies a la seva aliança amb la biotecnològica alemanya BioNTech. En canvi, Sanofi, GSK, Merk no han aconseguit crear un antídot propi i només recentment s'han apuntat al carro fent de productors externs.Des del lobby farmacèutic EPFIA defensen que el desenvolupament de les vacunes contra la Covid-19 és un "èxit científic de tota la indústria, tant de les grans com de les petites empreses, així com dels investigadors, reguladors i governs". "Cap companyia, sigui gran o petita, podria resoldre aquest problema sola", asseguren des de l'EPFIA.No és que les grans farmacèutiques no hagin fet res per trobar un antídot contra la Covid-19, diu l'investigador del Corporate Europe Observatory, Olivier Hoedeman, però s'estan "beneficiat àmpliament de la recerca realitzada amb fons públics".Tan ell com Rizvi lamenten que la UE i els EUA no estiguin exercint més control sobre la tecnologia creada amb la seva ajuda. "Les autoritats públiques haurien de portar la veu cantant en els preus i les patents, no les companyies", defensa Corporate Europe Observatory.En aquest sentit, Hoedeman veu especialment problemàtic la "manca de transparència" de la Comissió Europea sobre els fons públics aportats: "Ha funcionat molt bé per a les farmacèutiques, però no per al control democràtic". L'executiu europeu ha publicat un grapat de contractes, però no les quantitats adjudicades a cada proveïdor. Algunes sumes han sortit a la llum per filtracions, però no hi ha una imatge clara de la despesa pública i la inversió privada.En el cas dels Estats Units, Rizvi critica que Moderna s'hagi beneficiat "àmpliament del departament de Defensa dels EUA", però que el govern no hagi intervingut en les decisions sobre preus i subministrament.El lobby de les farmacèutiques no s'ha pronunciat sobre les veus que reclamen un major control públic de les vacunes contra la Covid-19. EPFIA no ha respost a l'ACN preguntada per aquesta qüestió. Corporate Europe Observatory l'acusa de pressionar Brussel·les per mantenir els "privilegis" d'un model de negoci "parcialment basat en finançament públic, però sense obligacions i amb un excessiu monopoli de les patents".Per al professor Garattini la Covid-19 ha deixat al descobert polítiques sanitàries "qüestionables", "també pel que fa a les farmacèutiques". "Espero que la UE torni a regular aquest mercat ràpidament", demana. L'expert recorda que la indústria farmacèutica "només està en mans privades" mentre que la compra de medicines a la majoria de països europeus l'assumeix principalment l'administració pública. "Està totalment justificat que la UE controli més aquest mercat", opina Garattini.L'ONG Public Citizen insta els polítics a "reflexionar sobre la seva relació amb la indústria farmacèutica i els controls que cal aplicar per protegir l'interès públic": "Ha quedat clar que deixar a les corporacions perseguir els seus interessos comercials no és suficient per fer front a una crisi de salut pública com aquesta".Per la seva banda, Corporate Europe Observatory també demana frenar la influència de la indústria en els governs i institucions europees. "La política sanitària i de recerca de la UE hauria d'estar millor protegida dels interessos de les farmacèutiques i els seus lobbys", remarca Hoedeman

