Un total de tres policies locals i dos Mossos d'Esquadra van resultar ferits, la passada matinada de dilluns, quan intentaven aturar una festa il·legal a Sant Joan de Vilatorrada (Bages). Tres dels assistents, dos homes i una dona, tots veïns del municipi bagenc, van ser arrestats per atemptat contra els agents.Els fets van tenir lloc al carrer Dos de Maig, als volts de les 12 de la nit. La Policia Local va assistir a l'indret en ser alertats pels veïns. Un cop allà, els agents van demanar reforços als Mossos, ja que alguns dels participants mostraven una actitud "hostil". També hi va donar suport la Policia Local de Manresa.Segons els Mossos, quan van arribar hi havia tres persones a l'exterior. Una d'elles va començar a donar puntades i cops de puny a un dels agents i, a un altre li va intentar treure l'arma i el va agafar pels testicles. Mentre l'intentaven immobilitzar, les altres dues persones també van començar a donar empentes i cops a la policia.Als tres detinguts, dos homes de 53 i 21 anys i una dona de 43, tots veïns de Sant Joan de Vilatorrada, se'ls acusa d'un presumpte delicte d'atemptat a l'autoritat.

