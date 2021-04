Es fuga un pres de Quatre Camins

Un pres condemnat per robatoris ha fugit de la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès, on estava intern al departament especial per a penats amb discapacitat.​L'intern, de 49 anys, ha abandonat el grup corrent quan feien una sortida programada, que és quan els presos surten de la presó, acompanyats de personal de tractament per fer algun tipus d’activitat fora del centre penitenciari, segons expliquen afonts del Departament de Justícia.

