El PSC porta al Tribunal Constitucional la delegació de vot de Lluís Puig

El PSC ha dut al Tribunal Constitucional (TC) la delegació de vot del diputat de Junts Lluís Puig, segons ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies. Els socialistes van presentar el recurs la setmana passada.El partit considerava que hi havia "antecedents nítids" i comptaven amb "informes jurídics dels lletrats del Parlament que la votació delegada de Puig -per a la investidura fallida de Pere Aragonès- no s'ajustava a llei", segons va explicar fa unes setmanes la viceprimera secretària del PSC, Eva Granados.Abans del debat d'investidura de Pere Aragonès, els socialistes, com el PPC, Cs i Vox, van presentar una petició de reconsideració a la Mesa contra la delegació de vot de Puig. Amb tot, la majoria independentista en aquest òrgan de la cambra les va rebutjar.

