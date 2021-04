La resistència veïnal atura el primer desnonament a Barcelona l'endemà de la pròrroga de Sánchez

hmm

Per Tomppa el 15 d'abril de 2021 a les 12:46 0 0

Aquestes veïns haurien de ser tancats a la presó i a un tractament psiciatric molt greu. Dret de conquesta de pisos no existeix ni existeix cap dret que dicta que algú pot viure a Barcelona per eternitat ... es veu que són uns bons espanyols, creuen el dret d'imperi a anar a qualsevol lloc i quedar-s'hi i fer que volen ... en tot cas, a un país normal, més enllà de res es que només hi ha una culpable si algú dorm al carrer, l'alcalde, ningú més ... això d'imposar a propietaris o als individuals, o entitats, siguin bancs o què siguin ser una ONG es malaltissa que es cura anant a viure a un país comunista ... quina vergonya, i segur que creuen que són bona gent encara si només són una jugina als partits comunistes per jugar amb els sentiments ... no tothom té dret a viure a Barcelona i encara menys, per eternitat ... món es gran, Catalunya també i aquest idea ULTRA egoista que has de viure a Barcelona ... no entenc ni ho entendre mai ... vaig a vomitar ...