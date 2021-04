Jordi Sánchez canta les quaranta als negacionistes

Altres notícies que et poden interessar

Jordi Sánchez ha posat al seu lloc els negacionistes de la pandèmia del coronavirus. El popular actor català ha valorat en una entrevista al Huffington Post aquesta forma de pensar a partir de les paraules de Miguel Bosé a La Sexta, on en va presumir.Així, Sánchez assegura que "no ho entenc gaire bé" i es pregunta "què han d'anar a negar?". L'actor argumenta que "ha mort moltíssima gent" i que, per tant, "no sé exactament què neguen els negacionistes". El català sosté que "tota la gent ha mort per alguna cosa, és igual si es diu Covid o Grip 2, això és el menys important. El cas és que hi ha una pandèmia i això no es pot negar perquè la gent s'està posant malalta i està morint".L'actor, que publica el llibre Ningú és normal, ha donat nous detalls sobre el seu pas per l'UCI, on va estar 24 dies en coma per complicacions derivades de la Covid-19. Sánchez sospita que es va contagiar "a la feina", i explica que va tardar uns dies a visitar l'hospital: "Després de 8 o 9 dies malament però millorant vaig tornar a posar-me a 38 de febre".A l'hospital, afirma que no va tenir una bona experiència: "Un amic metge em va enviar una ambulància. Em van portar a l'hospital i em van dir que m'havien d'intubar". Li van dir que podia fer una trucada i llavors el van adormir 24 dies: "No et despertes com després d'una nit, has de preguntar si tot el que has somiat ha passat de veritat", conclou.

