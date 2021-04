L'ampliació del Macba ocuparà part de la plaça dels Àngels amb una porxada

El Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) ha fet públic aquest dimecres el projecte guanyador per ampliar l'equipament. L'escollida ha estat la proposta Galeria, dissenyada pels despatxos d'arquitectes Harquitectes i Christ & Gantenbein. L'element principal de l'ampliació és una porxada que ocuparà part de la plaça dels Àngels.La porxada es farà davant del Convent dels Àngels i serà transitable. Qui hi passi podrà veure l'absis de la Capella dels Àngels, ja que els vidres de l'edificació seran transparents.Està previst que la porxada aculli la botiga del museu i que la seva coberta serveixi per organitzar activitats públiques. Amb l'ampliació, la capella serà l'entrada principal del museu.A més, la galeria que s'ubicarà a la plaça dels Àngels es connectarà amb l'edifici Meier -actual nucli del museu- a través d'un passadís subterrani. Està previst que només estigui obert durant l'horari d'obertura del museu.El cost total de l'obra frega els 5,5 milions d'euros. Segons el jurat, el projecte "resol amb pulcritud el diàleg a tres escales diferents: amb el barri, amb la ciutat i amb el museu". Està previst que el projecte s'enllesteixi el 2023.La decisió per augmentar la superfície del MACBA arriba precedida d'anys de polèmica, després d'un enfrontament pels usos de la Capella de la Misericòrdia, on estava previst inicialment que s'hi ampliés el museu, però que finalment es va decidir que s'hi ubiqués el centre d'atenció primària Raval Nord.

