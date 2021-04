Demanen la retirada d'un model de mascareta FFP2 perquè pot danyar els pulmons

Altres notícies que et poden interessar

El primer a donar la veu d'alerta sobre possibles riscos associats al grafè a les mascaretes va ser el Ministeri de Salut del Canadà . Posteriorment a Espanya han demanat la retirada de mascaretes amb aquest material diversos sindicats després que l'hospital de Salamanca hagi retirat mascaretes FFP2 amb grafè de la marca Shenquean-Iturri.El grafè és un material compost d'àtoms de carboni que és molt habitual en diverses indústries per la seva lleugeresa i resistència, i no existeix encara una avaluació científica completa sobre el risc específic que implica el seu ús en mascaretes.La Gerència Regional de Salut de Castella i Lleó va prendre la decisió de retirar les mascaretes per un risc potencial d'inhalació de nanopartícules amb grafè, un component que pot ser tòxic si s'inhala i danyar els pulmons.La petició de retirar mascaretes amb grafè en altres hospitals l'ha llançat el sindicat d'infermeria SATSE, mentre que a Madrid el sindicat MATS també ha demanat a la conselleria de Salut que esbrini quins centres sanitaris estan fent servir aquestes mascaretes FFP2 per retirar-les.Al País Basc el Sindicat Professional de l'Ertzaintza ha sol·licitat aquest dimecres la retirada immediata de mascaretes FFP2 que continguin grafè, mentre que el sindicat CSIF ha demanat a la Junta de Castella i Lleó que es retirin totes les mascaretes amb aquest component.

