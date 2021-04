Sanitat encara no concreta què s'ha de fer amb la segona dosi de la vacuna d'Astrazeneca

Altres notícies que et poden interessar

S'ha d'administrar la segona dosi d'Astrazeneca a les persones que van rebre la primera? Aquesta pregunta necessita resposta, però Espanya continua posposant la decisió mentre va consolidant més evidència sobre beneficis i riscos d'aquesta vacuna. Precisament ahir, el Departament de Salut reclamava celeritat al Ministeri de Sanitat a l'hora de prendre decisions sobre l'estratègia de vacunació, però ara com ara aquesta rapidesa no arriba. La vacunació amb Astrazeneca s'ha limitat a les persones d'entre 60 i 69 anys, però centenars de milers de persones arreu de l'Estat ja n'havien rebut una dosi abans que se n'aturés l'administració per l'aparició de trombes en algunes persones que s'havien vacunat.La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha comparegut aquesta tarda després de la reunió setmanal del consell interterritorial de salut i ha detallat que l'EMA s'ha de pronunciar sobre els riscos i beneficis per franges d'edat en el cas d'Astrazeneca. "No esperem cap canvi respecte a l'administració d'aquesta vacuna als majors de 60 anys. Estem convençuts que a partir d'aquesta edat maximitzem els beneficis", ha apuntat la ministra. Sobre la segona dosi, Darias ha dit que s'està "treballant de manera intensa" per donar una resposta "en pocs dies" per crear evidència científica i prendre la millor decisió sobre la qüestió.Darias també s'ha pronunciat sobre la proposta de la consellera de Salut, Alba Vergés, d'espaiar fins als 42 dies la segona dosi de Pfizer per tal de protegir més gent en menys temps. La ministra ha demanat l'informe de Salut sobre l'efectivitat de Pfizer en una dosis i en dos dosis i ha confirmat que els informes preliminars de Sanitat van en la mateixa línia. "L'efectivitat de la primera dosi estaria al voltant del 50% i la segona pujaria per sobre del 80% de protecció", ha apuntat, i ha dit que és "un tema a considerar". Darias ha volgut ressaltar la compra anticipada de 50 milions de dosis de Pfizer, que arribaran abans del que estava previst. "A l'hora de prendre una decisió s'ha de tenir en compte que els col·lectius més vulnerables tinguin la màxima protecció", ha remarcat.A la reunió s'ha abordat, entre d'altres, la qüestió de les vacunes. Pel que fa a Janssen, bloquejades des d'ahir, Darias ha detallat que han arribat les 146.000 dosis previstes, però estan aturades a l'espera que l'EMA concreti què es pot fer amb aquestes vacunes. "Estem a l'espera del que digui l'EMA, ja hem fet el mateix amb Astrazeneca", ha dit la ministra. La vacuna de Janssen estava previstas per a les persones d'entre 70 i 79 anys que, en el cas de Catalunya, es vacunaran ara amb Pfizer. L'Estat vol tenir protegida la població més vulnerable entre abril i maig."En els pròxims dies es pronunciarà l'EMA. Estem preparats per, si l'avaluació és favorable, per començar a distribuir les dosis de Janssen", ha insistit la ministra, que ha assegurat que es manté el compromís de tenir vacunat el 70% de la població a finals d'agost, malgrat els problemes amb Janssen i Astrazeneca. Darias ha volgut ressaltar la compra anticipada de 50 milions de dosis de Pfizer, que arribaran abans del que estava previst.Espanya ha administrat més d'11,4 milions de dosis i 3,1 milions de ciutadans tenen ja les dues dosis de la vacuna. La ministra ha volgut compartir l'"emoció" davant les dades de vacunació. "Cada vegada que una persona es vacuna és una emoció. Estem ansiosos perquè ens truquin per vacunar-nos. Les vacunes són segures i salven vides", ha dit Darias, que ha demanat confiança en totes les marques de vacuna i ha ressaltat l'"increment" en l'arribada de dosis a l'Estat.El consell interterritorial també ha debatut sobre el certificat digital que ha de "facilitar la mobilitat" i "garantir la salut pública". "Ens ha de permetre reprendre l'activitat econòmica si la situació epidemiològica ho permet a principis d'estiu", ha apuntat. Es donaran més detalls d'aquesta qüestió en futures compareixences. D'altra banda, Sanitat també vol crear un grup de treball tècnic en el marc del consell interterritorial per posar en marxa el "manual de bones pràctiques" sobre la llei d'eutanàsia.Espanya ha registrat 10.474 positius de Covid-19 des de dimarts, fet que deixa la xifra global en 3.387.022 des de l'inici de la pandèmia. "Estem veient un creixement moderat", ha apuntat Darias. Pel que fa a les defuncions, des de l'últim informe n'hi ha hagut 131, i ara la xifra és de 76.756. Madrid encapçala els contagis en els últims 7 dies amb 12.892 casos, seguida d'Andalusia amb 9.872.Per darrere, Catalunya amb 8.960 i el País Basc amb 4.484. Des de l'inici de la pandèmia, Madrid és on més contagis s'han acumulat, amb 649.304 casos. Just després se situa Catalunya amb 555.546. Els segueix Andalusia amb 526.143. La comunitat autònoma amb més diagnosticats el dia previ és Madrid amb 2.223. A Catalunya n'hi ha hagut 260.Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 76.756 el total de morts per coronavirus arreu de l'Estat espanyol, 131 més que dimarts. Segons l'informe del Ministeri, 265 s'han produït en els darrers 7 dies. D'aquestes, a Madrid n'hi ha hagut 78, a Andalusia 23 i a Castella i Lleó 21. A Catalunya n'hi ha hagut 20.

