Un migrant mor en arribar a Catalunya després de milers de quilòmetres a la caixa d'un camió

Una persona d'origen africà ha mort aquest dimarts al vespre després d'haver arribat al polígon de Bufalvent de Manresa oculta a l'interior de la caixa d'un camió, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra a. Dues persones més, també d'origen africà i que també s'havien ocultat en el vehicle, han estat traslladades a l'hospital Sant Joan de Déu de la capital del Bages.Els fets van passar dimarts poc abans de les 11 de la nit quan els Mossos d'Esquadra van ser advertits que al carrer Miquel Servet, sota la Central Integrada de Mercaderies, al polígon de Bufalvent, hi havia tres persones estirades a terra, aparentment dormint. Quan els agents van arribar a lloc van comprovar que una de les persones era morta i les altres dues van ser traslladades a l'hospital per fer-los una exploració.Segons van explicar als agents, els tres migrants havien passat per Itàlia i França abans d'arribar a Manresa amagats a la caixa d'un camió. En l'anàlisi es va confirmar que l'home va morir per causes no violentes, oficialment de mort biològica, però després de l'experiència viscuda els darrers dies per arribar a Catalunya, no es descarten motius externs de calor, fred o intempèrie.El conductor del camió ha assegurat als agents que desconeixia que portés les tres persones a la caixa de càrrega.

