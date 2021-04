El truc definitiu perquè t'atengui una persona en lloc d'un robot en una trucada

Cómo "hackear" los robots de los Call Centers y conseguir que nos pasen con un humano, explicado (y demostrado) en 1 minuto ⏰😊🚀 pic.twitter.com/PKvgqoa4iZ — Pau Garcia-Milà (@pau) March 11, 2021

Trucar a determinades administracions i empreses pot arribar a ser una tortura quan cap operador es posa al telèfon. Entendre's amb un robot és especialment complicat per les seves limitacions.Aquestes eines estan programades per assumir instruccions molt bàsiques. Així, és molt freqüent que no realitzin preguntes durant llargues estones per, finalment, enviar l'usuari a una pàgina web o penjar-lo, directament.L'emprenador i comunicador català Pau Garcia-Milà ha revelat el secret per evitar perdre minuts de vida parlant amb un robot i aconseguir conversar amb un operador. És molt senzill: només cal fingir parlar, però fent impossible transformar les frases en text.Cada call center és diferent -el truc funciona en gairebé tots els casos, tot i que en alguns no-, però en tot cas consisteix en dir síl·labes sense sentit quan demanen el motiu de la trucada: "Bla, bla, bla, bla, bla", cal dir durant uns segons. En alguns telèfons cal repetir-ho, però al final el robot claudica i envia l'usuari a un agent ràpidament.

