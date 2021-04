Un home mata la seva exparella i s'intenta suïcidar a Manresa

Una dona de 35 anys ha mort assassinada presumptament a mans de la seva exparella, que s'ha intentat suïcidar. Segons han explicat diversos mitjans locals, l'home de 40 anys està ingressat a l'hospital Sant Joan de Déu.Els Mossos d'Esquadra han iniciat una investigació sobre els fets i no hi ha, ara per ara, cap detingut. Tampoc ho està l'exparella, que segueix en estat greu. Els agents han localitzat el cos de la víctima amb evidents signes de violència aquest dimecres al voltant de les dues del migdia. El pis està situat al Carrer de la Pau de la capital del Bages.

