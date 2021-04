El certificat de vacunació europeu no serà un requisit per poder viatjar

Altres notícies que et poden interessar

El certificat de vacunació de la Unió Europea no servirà com un passaport que garanteixi la mobilitat aquest estiu. Així ho han decidit els socis del club comunitari aquest dimecres, que han consensuat una postura comuna per negociar amb l'Eurocambra els detalls sobre aquest document.Un mes després de presentar les línies mestres del certificat , la UE assegura que "per emfatitzar el principi de no discriminació, en particular cap a les persones no vacunades", el reglament del document recull que posseir-lo "no és una condició prèvia per exercir els drets de lliure circulació".Malgrat que tinguin el certificat, cada estat podrà imposar mesures preventives a les persones vacunades, com ara quarantenes, proves PCR o tests d'antígens, si així ho consideren.El certificat de vacunació, que hauria d'estar en vigor al juny, s'expedirà de forma gratuïta, comptarà amb un codi QR i tindrà format digital o bé en paper. Existiran tres modalitats: el de vacunació per a les persones que hagin estat immunitzades, el dels viatgers que s'hagin fet un test previ i el d'aquelles que acreditin que han passat la malaltia.Les dades que constaran en el document seran el nom i els cognoms, la data de naixement, el tipus de vacuna que se li ha subministrat, la data i el lloc on es va produir la vacunació i si s'han completat les dues dosis o només una.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor