L'Ajuntament de Barcelona desallotja un assentament de barraques amb una quarantena de persones

Les mateixes fonts asseguren que a totes elles se'ls ha tornat a oferir informació sobre els recursos disponibles i la possibilitat d'allotjament vinculat a serveis socials, tot i que ho han rebutjat.

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha desallotjat aquest dimecres un assentament de barraques en un solar de titularitat municipal ubicat a l'avinguda Meridiana 62, a tocar de la plaça de les Glòries.Segons l'Ajuntament, el desallotjament s'ha fet instat per ordre judicial, després que el consistori presentés una demanda judicial. A banda d'agents de la Guàrdia Urbana hi han intervingut també professionals del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB).El desallotjament s'ha produït sense incidents. Fonts municipals asseguren que les persones que hi vivien estaven avisades i ateses socialment amb antelació. Quan s'ha procedit a desallotjar el solar hi havia a l'interior 23 persones, una dona i la resta homes de diferents edats.Anteriorment, en la feina feta prèviament al desallotjament s'havia detectat que una quarantena de persones vivien al solar. Les fonts oficials indiquen que en cap moment s'hi han localitzat menors d'edat.

