El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) ha publicat una obra que recull la història de l'activisme sindical i professional en els mitjans de comunicació catalans. El llibre, Sindicalisme periodístic. 130 anys d'activisme laboral i professional en el periodisme català, es va impulsar el 2018 en motiu del 25è aniversari del sindicat, com a una de les diverses iniciatives que ha impulsat per a celebrar l'efemèride.



El treball és una narració cronològica dels episodis més importants del sector de la comunicació i el sindicalisme periodístic a través d'una vintena de veus coneixedores de la temàtica. Repartida en 9 capítols, l'obra tracta l'acció sindical en les empreses periodístiques a principis del segle XX. També repassa les primeres iniciatives organitzatives al voltant del 1889 o durant la transició amb el Sindicat de Treballadors de la Premsa de Barcelona. Igualment, narra el naixement del SPC i les lluites que afronta, sense oblidar els reptes tecnològics i les transformacions actuals del periodisme.

La fundació del SPC el 1993 comportava per primera vegada a la història catalana l'existència d'un sindicat professional en l'àmbit periodístic, un fet que ja ocorria en l'entorn europeu. Estats com França, Itàlia, Portugal, Alemanya, el Regne Unit, Suècia o Bèlgica compten des de fa anys amb sindicats de periodistes, tal com explica en la introducció del llibre l'actual president del SPC, Francesc Ràfols, que també realça l'objectiu vigent del periodisme en "garantir un dels drets més importants en una societat democràtica com és el dret a la informació, el rovell de l'ou que permet lluitar i defensar millor la resta de drets humans essencials".El secretari general de Pimec, Josep Ginesta -que ocupava el càrrec de secretari general del departament de Treball en el moment de la redacció del llibre-, lloa en el pròleg el sindicalisme i la seva tasca en un entorn en constant transformació i ple de reptes, com és el cas dels mitjans de comunicació. "El Sindicat de Periodistes de Catalunya és la millor eina al servei de la democràcia en el treball per als seus afiliats i afiliades", conclou Ginesta.

L'obra es pot descarregar en versió digital a través de la pàgina web del SPC.

