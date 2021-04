Javier Cercas ja no denunciarà qui l'acusava de defensar una intervenció a Catalunya

Javier Cercas deixa córrer les accions legals que havia anunciat contra qui l'acusés de defensar una intervenció militar a Catalunya. La raó és que el compte de Twitter on apareixia un vídeo retallat que donava a entendre que l'escriptor tenia aquesta opinió ha estat esborrat.En una intervenció el 2019, amb motiu del Dia d'Extremadura, l'escriptor va afirmar: "Quan la vida pública, la política, s'omple de passió, aventures, emocions, com ens ha passat als catalans els últims anys, posa't a tremolar o crida a la unitat del general".L'escriptor es referia al militar que hi havia a l'acte, Miguel Alcañiz, cap de la Unitat Militar d'Emergències (UME), que actua en escenaris com incendis, inundacions o altres catàstrofes naturals, i estava present a l'acte.Arran de l'aparició de Cercas al FAQS dissabte passat, usuaris de Twitter, entre els quals Cristina Casol, diputada de Junts al Parlament, qualificaven Cercas com un "promotor de l'aixecament armat contra Catalunya"

