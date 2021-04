Barcelona engega la transformació del front maritím amb l'acord entre l'Ajuntament i el Port

Barcelona ja ha donat el tret de sortida a les obres de transformació del front marítim. La zona, fins ara destinada majoritàriament a l'oci nocturn, comptarà amb un espai de 7.500 metres quadrats dedicat a l'economia blava i que a curt termini donarà feina a 400 persones. Així ho ha anunciat el primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament, Jaume Collboni, que ha presentat l'acord amb el Port per a la transformació urbanísitca.El consistori i el Port han signat un acord de col·laboració aquest dimecres per al desenvolupament a la ciutat de l'economia blava, aquella relacionada amb les activitats marítimes. Collboni ha defensat que el desplegament de l'acord es faci amb la participació d'universitats, centres d'investigació, empreses o fons d'inversió especialitzats.Actualment s'estima que les activitats vinculades al sector donen feina a unes 15.000 persones a Barcelona i generen una facturació de 3.750 milions d'euros a l'any, un 4,3% del PIB de la ciutat. S'estima les activitats vinculades al sector dona feina a unes 15.000 persones a Barcelona i generen una facturació de 3.750 MEUR a l'any, un 4,3% del PIB de la ciutat.Segons Collboni, els nous locals del front marítim del Port Olímpic es podran anar ocupant al llarg dels dos propers anys. En un futur, n'hi haurà més en altres punts de la ciutat vinculats a la recerca, tot i que no els ha volgut avançar ja que encara s'està en converses.Amb el nou canvi d'usos, al Port Olímpic també es crea el nou Centre Municipal d'Esports Nàutics, es faran obres de millora al Centre Municipal de Vela i s'habilitaran locals i pallols del dic de recer. També inclou obres de millora de la infraestructura portuària i de connectivitat ciutat-port, segons l'Ajuntament.Per part del port de Barcelona, la presidenta, Mercè Conesa, ha anunciat a creació d'un Districte Blau, amb la voluntat que es converteixi en un pol empresarial vinculat amb l'economia blava, és a dir, amb activitats vinculades a la logística, la indústria, l'esport, l'energia, la ciència i la tecnologia vinculades al mar. En aquest sentit, Conesa ha citat que alguns d'aquests espais serien a la nova bocana i al Moll de Sant Bertran.

