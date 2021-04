Mor als 82 anys Bernie Madoff, l'estafador més gran de la història

L'inversor i financer Bernie Madoff, conegut com el creador de la major estafa de la història, ha mort aquest dimecres a l'edat de 82 anys a la presó on estava reclòs des del 2009. Segons ha explicat l'administració penitenciària dels Estats Units, ha mort per causes naturals. Madoff va ser sentenciat a 150 anys de presó el 2009 pel frau més gran que ha vist mai la història de la humanitat.A través d'una estafa piramidal, més concretament un esquema Ponzi, va estafar 65.000 milions de dòlars -aproximadament uns 49.000 milions de l'època- a centenars de persones, organitzacions i entitats bancàries. Fins i tot va estafar celebritats com Steven Spielberg o Kevin Bacon. Una pel·lícula del 2017 d'HBO , The Wizard of Lies, protagonitzada per Robert De Niro i Michelle Pfeiffer, explica la seva història i com va dur a terme l'estafa.Va ser detingut el 2008 i acusat de frau per les autoritats dels EUA i per l'FBI. Durant setze anys va construir una estafa gegantesca, a la vegada que es creava una imatge de filàntrop i de gurú dels negocis amb un èxit abismal. Un fideïcomissari designat pel tribunal ha recuperat més de 13.000 milions de dòlars, una tasca assignada arran de la sentència del 2009. Els encarregats de recuperar els diners són David Sheehan i Irving Picard, tots dos propers als 80 anys, i que després de les seves visites a la presó per tractar amb Madoff el van tractar de "sociòpata".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor