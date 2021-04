Ximo Puig reclama solucionar «com abans millor» els problemes amb les vacunes

Altres notícies que et poden interessar

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha manifestat aquest dimecres que espera que s'aclareixi "com abans millor" la situació de les vacunes, després de la suspensió de la distribució de Janssen Així ho ha manifestat a Madrid, on ha assistit com a convidat a la jornada Wake up!. El cap de l'executiu valencià ha defensat que més enllà de debatre sobre el final de l'estat d'alarma cal treballar per rebaixar la incidència de la pandèmia i evitar la propagació del virus en la quarta onada.Per la seva banda, la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha considerat que la paralització de l'arribada de les dosis de Janssen "no ha alterat" els plans de vacunació previstos perquè no hi havia persones citades per rebre-la, mentre que la "retallada puntual" de la vacuna Astrazeneca "tampoc afecta" de moment a la immunització perquè ja se sabia el nombre de dosis que anaven a arribar aquesta setmana i la vinent.A més, Barceló ha afirmat que el nombre de dosis de Pfizer que arriben al País Valencià ha passat de 45.000 a 125.000 per setmana, un increment que "ajudarà a seguir amb el pla programat" de vacunació.Preguntada sobre si es manté la previsió d'aconseguir el 70% d'immunització de la població per a finals d'estiu, la consellera ha assegurat que "dependrà de Janssen" i s'ha mostrat "confiada" que Astrazeneca "tornarà a incrementar" l'enviament de dosis després d'aquesta "retallada puntual".La consellera valenciana de Sanitat ha confirmat que aquest dimecres rebrà la vacuna "dins del seu grup d'edat", però no ha precisat en quin lloc ni a quina hora pel fet que es tracta d'un "acte personal".

