Pedro Sánchez es burla del Consell per la República: «El DNI català no serveix però costa 9 euros»

Pedro Sánchez a Nogueras (JxCat): "Su política sí es simbólica y el ejemplo más paradigmático es el anuncio de un DNI catalán que no sirve para hacer ningún trámite, pero eso sí, cuesta 9 euros"



📺https://t.co/icHe2Skye4 pic.twitter.com/xnvkaEsKo9 — RTVE Noticias (@rtvenoticias) April 14, 2021

Pedro Sánchez ha negat que una Catalunya independent hagués gestionat millor la crisi sanitària i ha acusat Junts de fer només política "simbòlica". El president espanyol ha citat com a exemple el "DNI català" –en referència a la Identitat Digital Republicana- que impulsa el Consell per la República, "que no serveix per a cap tràmit, però que costa 9 euros".Segons Sánchez la pandèmia ha suposat "un salt qualitatiu en la integració de la Unió europea", i una de les lliçons que se'n pot extreure és que els problemes globals necessiten "solucions globals". "Espanya és el vector perquè Catalunya pugui desplegar totes les seves possibilitats", ha dit, i els socialistes "creiem en una Espanya federal en una Europa federal".Sánchez ha fet aquestes manifestacions en resposta a la intervenció de la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, que ha acusat el president espanyol de "vendre fum" i li ha reclamat, entre altres coses, que actuï tal com li demana Pimec i no permeti que accedeixin als fons europeus les grans empreses que tenen deutes amb les pimes.El president espanyol també ha respost al portaveu del PDeCAT, Ferran Bel. Ho ha fet per reiterar que la intenció del govern espanyol és aixecar l'estat d'alarma el 9 de maig "perquè entenem que les comunitats autònomes tenen suficients instruments i garanties per poder plantar cara a la pandèmia".En tot cas ha afirmat que el seu govern "no pot posar en mans de les comunitats autònomes una sèrie de restriccions a les llibertats i drets fonamentals sense cap mena de restricció del poder judicial, perquè pot suposar un retrocés en la qualitat democràtica del nostre país".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor