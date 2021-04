Pfizer avançarà 50 milions de vacunes a Europa aquest trimestre

Altres notícies que et poden interessar

La Comissió Europea i Pfizer-BioNTech han acordat un avançament de 50 milions de dosis entre l'abril i el juny per compensar els retards d'AstraZeneca i Janssen. Amb una decisió anunciada per la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, l'executiu europeu reforça l'aposta de basar la vacunació amb el vaccí de Pfizer-BioNTech, que avança aquests 50 milions de dosis que estaven inicialment previstos per al quart trimestre.D'altra banda, Von der Leyen també ha anunciat l'inici de la negociació amb la companyia per adquirir 1.800 milions de vacunes per al 2022 i 2023. La presidenta de l'executiu comunitari ha confiat que el contacte es pugui tancar "ràpidament".Per tal de preparar-se per als pròxims anys, Von der Leyen ha dit que, a banda de la negociació amb Pfizer-BioNTech, també s'iniciaran converses amb altres companyies. Amb tot, la presidenta de la Comissió ha remarcat la preferència per la tecnologia amb ARN missatger, cosa que deixa fora les vacunes d'AstraZenca i Janssen.

