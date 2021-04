Més de 150.000 tulipes a 1.200 metres d'altitud per atraure turisme al Berguedà

Pla obert de la zona on s’han plantat 150.000 tulipes a Coforb. Foto: ACN

Al petit nucli de població de Coforb (Capolat, Berguedà), a 1.279 metres d'altitud, s'han plantat més de 150.000 tulipes amb la intenció de dinamitzar turísticament la zona. La proposta, que rep el nom de Tulipmania Barcelona, està impulsada per tres emprenedors holandesos i berguedans que volen crear un gran parc de flors per collir-les, fer visites i organitzar actes.En concret, s'han plantat més de 25 varietats de tulipes en un terreny rodejat de muntanyes i camps. El projecte va engegar-se com a prova pilot l'any passat i una de les impulsores, Seila Malo, explica que "va anar molt bé", ja que han pogut comprovar que les flors "s'han adaptat molt bé al terreny". La idea és ampliar el camp fins a les dues hectàrees de terreny.El parc està previst que es divideixi en dues zones: el show garden i el pick up garden. D'aquesta manera, els visitants disposaran d'una zona on poden contemplar les flors, i d'una altra on podran collir-les pagant una entrada. A banda, la idea dels emprenedors és organitzar diferents activitats com ara tallers de flors, tastos gastronòmics i de vins, sessions de ioga o altres esdeveniments com bodes i comunions. La Covid-19, però, ha posat pals a les rodes al projecte i, de moment, estan organitzant només "micro esdeveniments" per "poder complir les restriccions sanitàries", segons explica Malo.La prova pilot que els emprenedors van dur a terme l'any passat ha culminat amb èxit, ja que han vist que les flors "s'han adaptat molt bé al terreny". Malo relata que les tulipes necessiten un bon drenatge de la terra, temperatures baixes a l'hivern i una primavera moderada, característiques que es compleixen en aquest indret del Berguedà. De fet, l'any passat es van plantar 15.000 bulbs i enguany aquesta xifra s'ha multiplicat per 10 fins a arribar a les 150.000.Un cop les tulipes es morin, coincidint amb el final de la primavera, es plantaran altres flors com les dàlies, que floriran a la tardor. La idea és ampliar el parc fins a arribar a les dues hectàrees de terreny.

