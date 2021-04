La Fiscalia demana presó per als mossos que acompanyaven Puigdemont a Alemanya

El judici contra els dos agents dels Mossos que acompanyaven Carles Puigdemont quan va ser detingut a Alemanya, el març de 2018, serà el 24 de maig a l'Audiència Nacional. Segons ha avançat El Món i ha confirmat, la Fiscalia demana per a cada un d'ells tres anys de presó per un delicte d'encobriment. Tot i que cap dels dos acusats té antecedents penals, la durada de la pena que demana el ministeri fiscal faria que, en cas de ser condemnats, haguessin d'entrar a la presó. L'expresident ha enviat un missatge de suport als dos agents i ha criticat l'acusació de la Fiscalia.En un escrit de tres pàgines, el tinent fiscal de l'Audiència Nacional Miguel Ángel Carballo -conegut pel seu paper en el judici contra el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero-, sosté que els dos investigats, Carles P. L. i Xavier G. F., ajudaven Puigdemont "conscients que se l'estava investigant a Espanya per la seva participació en uns fets constitutius del delicte de rebel·lió" i que el Tribunal Suprem havia emès una ordre europea de detenció per aconseguir l'extradició de l'expresident a l'Estat. "La intenció dels dos acusats era ajudar Puigdemont a tornar a Bèlgica i evitar la seva identificació en algun lloc on es pogués executar l'ordre europea de detenció", diu el fiscal.La Fiscalia afirma que els dos acusats, aprofitant els dies lliures de feina, es van desplaçar a Waterloo el 19 de març de 2018. Quatre dies més tard, una persona "no identificada" va demanar als dos agents que anessin a buscar Puigdemont i el portessin a Brussel·les per carretera. El van recollir a Estocolm i van iniciar el camí de retorn. El 25 de març, agents de la policia Alemanya van aturar el vehicle a la frontera amb Dinamarca. Al cotxe hi havia Puigdemont, els dos acusats, Josep Maria Matamala i Josep Lluís Alay. L'expresident va ser detingut i els acompanyants van ser identificats i van poder continuar el viatge.

