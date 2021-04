VÍDEO | Una aparició inesperada sorprèn els passatgers del Cremallera de Montserrat

Aquest matí, al cremallera de Montserrat, abans d’arribar al Santuari. Bon dia! pic.twitter.com/M8imR0tNX3 — Oscar Bardaji (@OscarBardaji) April 14, 2021

Aquest matí de dimecres, 14 d'abril, les vies del Cremallera de Montserrat han rebut una visita singular. Ha estat cap a quarts de deu del matí, quan el conductor d'un dels combois que puja fins al santuari ha hagut d'alentir la marxa del vehicle perquè just davant seu, saltironejant pels rails, hi havia una cabra salvatge. Un dels passatgers del mitjà de transport n'ha enregistrat un vídeo que ha penjat a les xarxes.La cabra salvatge (Capra pyrenaica hispanica), va començar a tenir presència a Montserrat a partir de la primavera de l'any 1997, moment en el qual es va registrar el naixement dels primers cabrits coincidint amb la reintroducció de l'espècie en aquest massís amb exemplars procedents dels ports de Tortosa i Beseit.L'orografia de la muntanya més simbòlica de Catalunya és perfecta per a aquests tipus de mamífers, que es caracteritzen per ser molt hàbils i per tenir una gran capacitat per moure's amb agilitat pels pendents més abruptes.

