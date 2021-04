Els comuns proposen un ple monogràfic sobre l'abordatge de la salut mental

El portaveu d'En Comú Podem, David Cid, ha exposat aquest dimecres al Parlament les dues iniciatives de la formació per debatre la situació de la salut mental al país i per crear una declaració institucional que "pressioni" a la Unió Europea a alliberar les patents de les vacunes contra la Covid.Cid ha justificat aquest monogràfic per un problema que afecta "a tota la població i especialment als joves". "El 50% dels catalans d'entre 18 i 30 anys han expressat moments depressius en el darrer any", ha explicat el diputat dels comuns. Tot i això, Cid també ha criticat que la salut mental és un deute des d'abans de la pandèmia i que el sistema de salut pública "no l'està afrontant bé".Els comuns també han posat en marxa els contactes amb la resta dels grups per valorar la possibilitat d'emetre una declaració institucional perquè el Parlament es posicioni a favor de l'aixecament de les patents de les vacunes de la covid, prenent l'exemple del que va fer ahir dimarts Ada Colau juntament amb institucions, organitzacions i personalitats de la salut. Cid ha demanat "pressionar" a la Unió Europea i ha defensat que es tracta d'un cas de "justícia global", en referència al fet que molts països del tercer món no estan rebent dosis de la vacuna.Pel que fa a les negociacions per a la investidura, Cid celebra que el PSC "s'hagi obert" aquesta setmana a un govern que passi per l'acord amb Esquerra. Pels comuns, però, l'escenari segueix sent el mateix i proposen "un acord d'esquerres amb ERC i que pugui rebre el suport del PSC o de la CUP", encara que a Cid li consta que els cupaires "no estan interessats" a entrar al govern.Sobre la proposta dels socialistes de cessar al cap d'informatius de TV3 , els comuns creuen que no és moment de "demandes puntuals" i que el que és "imprescindible" és la reforma del Consell d'Administració de la CCMA. El portaveu dels comuns també ha demanat a Junts i ERC que no es reparteixin comissaris polítics i que primin els criteris periodístics.

