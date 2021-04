Europa es planteja no renovar el contracte amb AstraZeneca i Janssen

Altres notícies que et poden interessar

La Unió Europea ha decidit no renovar els contractes amb les empreses AstraZeneca i Johnson&Johnson. Segons ha publicat el rotatiu La Stampa , el govern europeu deixarà de comprar vacunes a les dues firmes a causa dels possibles efectes secundaris que han produït en les últimes setmanes. En paraules d'una font del ministeri italià de Sanitat, "la Comissió Europea, d’acord amb els líders de molts països, ha decidit vèncer els contractes vigents".L'objectiu de la Unió Europea, explica el diari italià , és centrar-se en aquells vaccins amb el component d'ARN missatger, que transporta les instruccions específiques per a la producció de la proteïna Spike. Aquesta proteïna és l'encarregada de combatre el coronavirus, ja que permet produir anticossos específics i que la persona es pugui immunitzar a si mateixa. Casualment, les vacunes de Pfizer i Moderna són les que utilitzen aquest component, que fins ara han estat les més segures.En aquest sentit, altres vacunes en desenvolupament quedarien fora de les pròximes negociacions contractuals de la Unió Europea. Seria el cas de la italiana, ReiThera, que encara està en fase de desenvolupament o la vacuna russa Sputnik, que resta a l'espera de l'aprovació de l'Agència Europea del Medicament.Johnson&Johnson va anunciar ahir que retarda la distribució de la vacuna de Janssen a Europa "de forma proactiva" mentre s'estudien els casos de trombosi estranya que s'han detectat en mitja dotzena de persones d'entre els 7.000.000 que han rebut la punxada als Estats Units.La vacuna de Janssen havia d'arribar aquest dimecres a Catalunya -en concret, el Departament de Salut n'esperava 24.000- i s'havia de destinar a les persones entre 70 i 79 anys. Una de les diferències amb les altres tres aprovades fins ara per l'Agència Europea del Medicament és el fet de ser monodosi.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor