La Fundació «la Caixa» becarà estudiants universitaris excel·lents amb pocs recursos

La Fundació ”la Caixa” obrirà el 15 d’abril un nou programa de beques de grau universitari. A la primera edició d’aquest programa, es convocaran 50 beques dirigides a estudiants excel·lents amb pocs recursos que vulguin cursar per primera vegada estudis de grau en universitats o altres centres públics d’ensenyament superior de Catalnya o de la resta de l'Estat.Les persones sol·licitants d’aquests ajuts, que es poden demanar fins l’1 de juny, han de ser beneficiàries de la dotació fixa per renda (llindar 1 de renda familiar) de la beca de caràcter general del Ministeri d’Educació i Formació Professional o del govern basc a la convocatòria 2020-2021.“Ens sentim molt orgullosos d’haver pogut unir, gràcies a aquestes beques, l’essència de l'entitat, que és fomentar la igualtat d’oportunitats entre les persones, amb el nostre ferm convenciment de l’important rol que tenen l’educació, la mobilitat i la qualificació professional en el desenvolupament d’una societat més justa i igualitària”, afirma Isidre Fainé, president de laLes noves beques de la Fundació ”la Caixa” ofereixen una dotació mensual de 600 euros com a compensació per la dedicació plena a l’estudi i un ajut inicial de 600 euros per adquirir material i equipament informàtic, així com una dotació mensual de 400 euros addicionals per fer una estada internacional.Amb l’objectiu de dotar aquests estudiants de les competències que són claus per assolir l’excel·lència acadèmica, la beca també inclou un curs d’idiomes durant tot el grau i la participació de cada becari en un programa d’acompanyament i formació en habilitats transversals.

