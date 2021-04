El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha avançat aquesta setmana que el govern espanyol planteja un xec de fins a 12.000 euros per any per retardar la jubilació. Escrivá reconeix que un dels objectius de la futura reforma de les pensions és incentivar aquesta jubilació demorada. El pagament anual, que seria tot de cop, és segurament la mesura estrella. El xec aniria d'un mínim de 4.785 euros fins a un màxim de 12.060 euros. A continuació, pots manifestar la teva opinió: et jubilaries un any més tard a canvi de 12.000 euros?

