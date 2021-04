Neymar es burla del Bayern amb un comentari masclista

"Kimmich falou que já estava garantido na semi, mas você pode ter a posse de bola que for, vem um em 5 minutos e leva!". @neymarjr fala sobre a comemoração na frente do Kimmich, #NeyDay, se vai ficar no PSG e mais! Veja a exclusiva para a nossa @isabelapagliari! #CasaDaChampions pic.twitter.com/FDvRFDjE1G — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) April 13, 2021

El Paris Saint-Germain va aconseguir classificar-se per a les semifinals de la Champions League tot i la derrota dels francesos contra el Bayern de Munich, en la tornada dels quarts de final. Un dels jugadors del partit va ser Neymar, que va protagonitzar un polèmic moment en declaracions al final del matx. El brasiler es va burlar del Bayern i la seva possessió de la pilota amb un comentari masclista, carregat de menyspreu.En paraules a la cadena brasilera TNT Sports, Neymar va assegurar entre rialles que "pots tenir la possessió, pots cantar a la dona tota la nit, que un pot arriba en cinc minuts i s'emporta a la seva dona". La pregunta de la periodista s'emmarcava en la superioritat dels bàvars en el control de la pilota, amb un 56%.El davanter del PSG ja havia protagonitzat un menyspreu en la celebració de la classificació a la gespa, alegrant-se de manera vehement del pas a les semifinals davant de Joshua Kimmich. El seu gest va ser molt criticat, però ell es va defensar explicant que el jugador alemany havia assegurat que seria el Bayern qui passaria a semifinals. Tot i la victòria per 1 a 0, no va ser així.

