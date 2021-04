Aragonès anima l'independentisme a «continuar el llegat» dels valors republicans

Aquí tens per què l'independentisme no creix prou

Per Anonim 1234 el 14 d'abril de 2021 a les 21:08

Perquè gent com ERC i la CUP el vinculeu a una política determinada. A més, "progrés social" per a tu voldrà dir una cosa i per a un altre (potser més independentista que tu) voldrà dir tot el contrari. Amb "independentistes" com tu, tenim espanya per a 300 anys més. Per aixó a espanya no odien ERC ni la CUP, odien Junts. Vosaltres els hi caieu bé, per alguna cosa serà.