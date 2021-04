Salut descarta la relació entre la vacuna i les dues persones mortes a Tàrrega i Cervera

Altres notícies que et poden interessar

Les vacunes no han estat les responsables de les morts de dues persones de Tàrrega i Cervera. El Departament de Salut ha conclòs la investigació després que dos veïns de les capitals de l'Urgell i la Segarra de 65 i 63 anys morissin a les poques hores d'haver-se vacunat amb AstraZeneca.El secretari de Salut Pública de Catalunya, Josep Maria Argimón, assegura que les dues morts no són derivades de la vaccinació i descarta el vincle entre les dosis i les defuncions, com sí van fer alguns mitjans de comunicació la setmana passada.Argimón apunta que des de l'inici de la campanya de vacunació contra la Covid-19 s'han trobat "més d’una vintena de morts hores després de rebre la vacuna", i ha apuntat que la vacuna posada en aquests casos no era amb AstraZeneca si no amb Pfizer.El doctor explica també que les morts de Tàrrega i Cervera es van produir molt poques hores després de la vacunació, un temps insuficient per a què la dosi fes efecte en positiu (la protecció contra el virus comença al cap d'uns dies) i també en negatiu (efectes secundaris greus). De fet, la qüestió del temps ja era un argument que des del primer moment va tenir en consideració el departament per començar a descartar aquests vincles entre vacunes i defuncions.

