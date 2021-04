Un mossèn italià deixa l'Església perquè s'ha enamorat: «Penjo la sotana»

Un mossèn de 42 anys ha trasbalsat Itàlia amb una decisió sorprenent: abandona l'Església i la pràctica de la doctrina catòlica perquè s'ha enamorat. Segons han recollit la majoria dels mitjans italians, entre ells Il Messagero Veneto , Riccardo Ceccobelli va sorprendre tots els seus fidels durant la missa de diumenge en explicar que, un cop acabada l'homilia, penjaria la sotana per amor.L'home, de 42 anys i ja exresponsable de l'església de Massa Martana -situada a la zona de Perugia-, va explicar durant l'omilía que deixa la pràctica religiosa perquè "vol ser coherent, transparent i correcte amb l'Església" com, assegura, "sempre ho ha estat". Diversos fidels van declarar als mitjans locals que "no tenien el dret a criticar la decisió de Riccardo, sinó el deure de no deixar-li perdre l'abraçada de l'oració".El mossèn va rebre el suport del seu superior directe, el bisbe Gualtiero Sigismondi, que va desitjar que Ceccobelli "hagi pres la decisió en plena llibertat". A hores d'ara ja ha estat suspès de les seves funcions i aviat iniciarà el procediment per a formalitzar la seva destitució, que necessita de l'aprovació del Vaticà.

