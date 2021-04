La Generalitat capta en plena pandèmia 480 milions d'euros d'inversió estrangera el 2020

La Generalitat de Catalunya ha captat 480 milions d'euros d'inversió estrangera a Catalunya l'any 2020 a través d'ACCIÓ, l'agència per a la competitivitat de l'empresa del Departament d'Empresa i Coneixement. Això suposa un 31% més que l'any anterior. El conseller, Ramon Tremosa, ha presentat aquest dimecres en roda de premsa el balanç del 2020 de captació d'inversions estrangeres, junt amb el conseller delegat d'ACCIÓ, Joan Romero.El conseller Ramon Tremosa ha definit el 2020 d'"any dramàtic" després d'un quinquenni espectacular, estroncat des del mes de març per la crisi pandèmica. "Ha estat un any d'aturada massiva d'inversions a tot el món", ha recordat Tremosa. Malgrat això, ACCIÓ ha aconseguit els tercers millors resultats de la seva història. L'agència, ha explicat Tremosa, manté una important cartera viva de projectes.Al llarg del 2020, s'han captat en total 77 projectes d'inversió estrangera a Catalunya, el que ha suposat la creació de 2.278 llocs de treball i el manteniment de 1.144 llocs de treball més. Dels 480 milions d'euros d'inversió estrangera atrets l'any 2020, el 87% correspon a projectes industrials. Si s'analitzen aquestes dades amb mirada sectorial, destaca l'equilibri entre sectors emergents i tradicionals. Lideren la llista els projectes TIC i transformació digital (un 32,5% del total), l'automoció i moto (9,1%) i alimentació i productes gurmet (6,5%).Els principals països d'on provenen les inversions són França, amb més d'un 14%, el Regne Unit (un 13%) i el Japó (amb un 10%), fruit d'una estratègia ben dissenyada respecte a aquests estats, segons ha apuntat el conseller. Si s'analitza el perfil de l'inversor, la meitat dels projectes (un 50,6%) són tipus greenfield, és a dir, d’empreses que no tenien una presència prèvia a Catalunya. A continuació hi ha les empreses que ja eren actives a Catalunya, que fan ampliacions (un 19,5%) o bé noves inversions (15,6%).Tremosa ha assenyalat la rellevància del retorn que ha suposat l'aposta per l'agència. Per cada euro aportat a ACCIÓ, s'han obtingut 166 euros en inversió estrangera directa. Joan Romero ha detallat que la feina feta des de l'agència ha suposat l'arribada d'1,3 milions d'euros cada dia. Romero ha volgut destacar que és el primer cop en què més de la meitat dels projectes són de tipus tecnològic, un dels sectors més punters en aquests moments.Ramon Tremosa ha explicat aquestes xifres, malgrat la crisi pandèmica, en un context d'acceleració de la transformació digital, que ha estat una dada clau per explicar els bons resultats. En els darrers anys, ha dit, Catalunya ha pogut desenvolupar un ecosistema econòmic potent que ha estat important en la captació d'inversions.A la pregunta de si la durada de les negociacions per formar govern pot afectar l'arribada de més inversions, el conseller ho ha negat, assegurant que el Govern continua treballant. Ramon Tremosa ha subratllat la transcendència que suposarà l'arribada dels fons de Next Generation . Ha assegurat que mantenen contactes intensos amb empreses internacionals que volen invertir a Catalunya en el context dels fons de la Unió Europea.Per la seva banda, Romero ha destacat també el paper dut a terme per les oficines comercials de la Generalitat a l'exterior, que són el principal estri a través del qual es canalitzen aquestes inversions estrangeres. "Són una antena essencial per detectar els moviments de les grans multinacionals, parlar amb elles amb el seu llenguatge i fer el primer acompanyament fins a posar en marxa la seva operativitat". Romero ha explicat que hi ha molts més projectes en cartera, concretament 440 projectes, molts d'ells vinculats als sectors TIC i automoció, però també en àmbits com el químic i en ciències de la vida, procedents en la majoria dels casos d'Alemanya, els Estats Units i el Regne Unit.

