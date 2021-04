El govern espanyol prorrogarà la moratòria del lloguer i l'aturada dels desnonaments

El president espanyol ha iniciat el debat al Congrés dels Diputats d'aquest dimecres amb una forta lloança als "valors" de la Segona República."Aquell projecte que va néixer avui fa 90 anys era el primer d'Espanya que apostava per l'educació i la ciència com a motor de la modernitat", ha dit, i el darrer vincle amb aquell projecte és la signatura de l'entrada d'Espanya a la Unió Europea el 1985. El president espanyol ha iniciat el debat al Congrés dels Diputats d'aquest dimecres amb una forta lloança als "valors" de la Segona República."Aquell projecte que va néixer avui fa 90 anys era el primer d'Espanya que apostava per l'educació i la ciència com a motor de la modernitat", ha dit, i el darrer vincle amb aquell projecte és la signatura de l'entrada d'Espanya a la Unió Europea el 1985.

Tres mesos més de pròrroga per a la moratòria en matèria de lloguer i per a l'aturada de desnonaments. Així ho ha anunciat aquest dimecres el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en una compareixença al Congrés dels Diputats sobre l'estat de la pandèmia i el pla de recuperació derivat de la concreció dels fons europeus. Aquesta pròrroga, en essència, mantindrà vigents les mesures en lloguer i fre als desnonaments -que no s'han aturat durant la crisi del coronavirus- fins al 9 d'agost, és a dir, fins tres mesos més després de la fi de l'estat d'alarma, que acabarà el 9 de maig."No volem que ningú es quedi enrere", ha assenyalat Sánchez, que ha tornat a rebre fortes crítiques de Pablo Casado, líder del PP i cap de l'oposició. "Vostè governa com Napoleó, a cop de reial decret", ha assenyalat Casado, també immers en la precampanya de les eleccions a la Comunitat de Madrid del 4 de maig, omnipresents en la política espanyola des de fa setmanes. El líder del PSOE tindrà protagonisme en la campanya -porta tres compareixences en dues setmanes, una al Congrés i dues després del consell de ministres-, i ha accentuat el discurs social: "Defensem una vida digna". Missatge en clau de coronavirus i les seves conseqüències, però també en clau de pugna electoral amb el PP -i Unides Podem, amb qui es disputa el vot de l'esquerra als comicis regionals- de cara a la batalla contra Isabel Díaz Ayuso.La pròrroga, segons ha detallat el president del govern espanyol, permetrà demanar la condonació parcial del lloguer quan el propietari sigui una entitat pública o un gran tenidor, i hauria de permetre evitar els desnonaments de persones vulnerables. Ahir, però, se'n va executar un més al Raval enmig d'un fort dispositiu policial i càrregues dels Mossos d'Esquadra. Si es compleix amb els compromisos de Sánchez, els desnonaments no haurien d'afectar persones sense alternativa habitacional, quan hi hagi persones dependents, quan es vegin afectades víctimes de violència masclista o bé menors d'edat i també aquells casos que no derivin de contractes de lloguer.En clau de vacunació, Sánchez ha insistit que les expectatives -un 70% d'espanyols vacunats a finals d'estiu- malgrat la suspensió de l'arribada de la vacuna de Janssen pels casos de trombosi detectats als Estats Units. S'espera que hi hagi 15 milions de persones vacunades la setmana del 14 de juny, i que a finals de juliol la xifra hagi crescut fins als 25 milions de persones. A finals d'agost, amb 33 milions de vacunats, ja s'hauria arribat al 70% promès des que va arrencar la campanya de vaccins.Ha admès, en tot cas, que això només serà possible "si es compleixen els enviaments per part de les grans farmacèutiques", i ha apuntat que "els endarreriments que s'han produït aquests mesos són fruit dels endarreriments en el lliurament de dosis". Catalunya, de moment, ja ha reformulat el pla de vacunació i aposta per espaiar les dosis de Pfizer per poder immunitzar més gent. Sánchez també ha avançat que la Comissió de Salut Pública aprovarà una nova modificació dels grups que reben la vacuna per adaptar-los a la suspensió de l'administració d'AstraZeneca a menors de 60 anys.

