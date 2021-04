Aragó decreta el tancament perimetral de Fraga i de la comarca de la Llitera

El Departament de Sanitat del govern aragonès va adoptar aquesta decisió arran de l'increment de casos notificats els últims dies i la ràpida velocitat de propagació de la covid-19. Mentre que la incidència mitjana da l'Aragó és de 139 casos per 100.000 habitants en els últims set dies, a Fraga aquesta xifra és de 286 (188 fa una setmana).Cuarte registra 267 casos per cada 100.000 habitants, respecte dels 178 de fa una setmana. Pel que fa a la comarca de la Llitera, la zona de salut de Tamarit presenta una incidència de 504 casos (388 fa una setmana) per 100.000 habitants i Binèfar, 396 (240 fa una setmana). L'Aragó manté el confinament perimetral i la limitació de la llibertat de circulació de les persones en horari nocturn, entre les onze de la nit i les sis del matí.