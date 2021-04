Mor un home atropellat a l'N-IIa a Figueres

Un home ha mort aquest nit atropellat a l’N-IIa a Figueres (Alt Empordà), segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L’accident ha tingut lloc al punt quilomètric 8,5 de la via, uns 20 minuts abans de les 23 hores.Per causes que encara s’estan investigant, un turisme ha atropellat un home que caminava per la carretera i, a conseqüència d’això, aquest ha mort.Arran de la incidència, s’han activat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i la Policia Local.Amb aquesta víctima, són 22 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya (dades provisionals).

