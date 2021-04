Catalunya i el País Valencià promouran el turisme de forma conjunta

Altres notícies que et poden interessar

El Govern ha aprovat subscriure un conveni amb la Generalitat valenciana per promoure accions conjuntes en l'àmbit del turisme. Segons els acords de Govern publicats aquest dimarts, l'objectiu d'aquesta proposta és "potenciar intercanvis d'informació i experiències" i "compartir indicadors que permetin millorar els sistemes de gestió turística".Per poder desenvolupar les actuacions previstes, es crearà una comissió de seguiment formada per tres representants de cada comunitat, un dels quals tindrà el rang de director general. El seu mandat durarà un any natural i canviarà de manera rotatòria. Durant el primer exercici el càrrec estarà ocupat pel director general de Turisme de la Generalitat.Més enllà de l'acord anunciat aquest dimarts, Catalunya i el País Valencià ja col·laboren des del 2006 per consolidar un model de turisme responsable i competitiu. Per altra banda, formen part de la Xarxa Europea per a un Turisme Responsable i Competitiu NECSTour, que Catalunya presideix des de l'any 2015.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor