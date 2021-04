Aragonès i Puigdemont activen contactes per desencallar la investidura

Fa uns dies, Pere Aragonès i Carles Puigdemont van mantenir una conversa sobre l'estat de les negociacions entre ERC i Junts per desbloquejar la investidura i la formació d'un nou Govern a Catalunya. Així ho ha explicat aquest dimecres el vicepresident en funcions en una entrevista al programa El Matí de Catalunya Ràdio . "La conversa va ser cordial i aclaridora", ha apuntat Aragonès, que s'ha mostrat convençut que els "esculls" són "salvables". El dirigent republicà ha apuntat que Junts ja disposa d'una proposta "completa" sobre com ha de ser el futur executiu, tal com va explicar NacióDigital . El pacte de Govern també inclouria, si s'acaba concretant, tres comissions de seguiment, com ha avançat el diari Ara . La idea, en tot cas, és que no hi hagi "compartiments estancs", un dels problemes que han arrossegat els dos últims executius."Amb Puigdemont tenim reptes compartits de país. Defensa la independència, i jo també. Això ha de passar per l'autodeterminació i l'amnistia, i ho compartim", ha apuntat el candidat a la investidura. Aragonès ha recordat que Junts defensava un referèndum forçat per les institucions europees si l'independentisme superava el 50% dels vots, i ha fet seva la proposta. Preguntat sobre l'estratègia de Junts, ha apuntat que no és "incompatible" amb el que ha defensat ERC durant la negociació, que de moment no presenta avenços rellevants tot i els contactes reiterats."Esgotar el termini seria una irresponsabilitat", ha apuntat en referència al calendari, que marca que el 26 de maig hi ha d'haver president investit per evitar la celebració de noves eleccions. "Xutar la pilota endavant té un cost. Com més triguem, més difícil serà elaborar els pressupostos. Cada dia compta, hem de poder afrontar uns comptes per al 2021", ha assenyalat Aragonès, que ha indicat que cal "aprofitar" que la política econòmica serà expansiva després d'una dècada d'austeritat. "Hem d'arribar a un acord el més aviat millor", ha remarcat el vicepresident en funcions, que ha remarcat que les eleccions del 4 de maig a Madrid no han de "condicionar" els acords a Catalunya.Aragonès també està en contacte amb Jordi Sànchez, secretari general de Junts i home fort de la negociació per part dels de Puigdemont, i ha tingut converses amb Laura Borràs, presidenta del Parlament. Sobre la possibilitat que Junts es quedi fora del Govern, el dirigent d'ERC ha apuntat que no vol influir en debats interns, però ha situat com a prioritat que la majoria dels 74 diputats independentistes es vegi representada en el futur executiu. "No és una questió de qui ocupa què. Si hi ha Govern de coalició, ha de reflectir els parits que li donen suport. Hem de tenir molt clar que el país ha d'afrontar una etapa de transformació", ha ressaltat Aragonès, que ha elogiat la tasca d'Alba Vergés com a consellera de Salut. "Només puc agrair-li la feina en dificultats extremes", ha apuntat. Tot i això, no ha garantit que continuï al Govern.En el debat d'investidura, Aragonès ja va clarificar que volia crear tres noves conselleries -Feminismes, Acció Climàtica i Universitats i Recerca-, de manera que n'hi haurà que desapareixeran o es fraccionaran. En aquest sentit, hi haurà àrees que canviaran de mans a l'espera de definir els noms que les lideraran i qui les gestionarà, un assumpte en el qual encara no s'ha entrat en el marc de les negociacions.El presidenciable republicà porta mesos dissenyant el Govern, amb decisions com el fraccionament o supressió de departaments com Territori i Polítiques Digitals damunt la taula. Els consellers -també en el cas de Junts- tenen poca informació directa sobre com avancen les converses entre partits i també sobre els organigrames que hi ha damunt la taula. La majoria aposten per repetir en el futur executiu, però la decisió final no dependrà d'ells. En el cas de Junts, per exemple, qui tindrà pes en la tria serà Sànchez, erigit com a principal negociador. La pèrdua del tercer grau, revocat pel jutjat de vigilància penitenciària a instàncies de la Fiscalia , no ha impedit que continuessin els contactes directes amb Aragonès, tot i que la presó els fa menys àgils.Que ja s'estigui parlant què ha de fer el Govern en el marc de les seves competències i com ha de ser representa un canvi rellevant respecte les últimes setmanes, perquè fins ara -sobretot per la insistència de Junts- les converses s'havien centrat de manera pràcticament exclusiva en buscar una entesa global sobre el procés. Això inclou, per exemple, el paper que ha de jugar el Consell per la República -convertit en escull des de les primeres reunions negociadores- i també la definició de l'acció política a Madrid, on els de Gabriel Rufián no volen veure's sotmesos als quatre diputats de Junts.Les dues carpetes han ocupat part de les trobades -dimecres, fa una setmana, se'n va fer una de presencial-, però no s'ha arribat a cap entesa. El Consell, obert a reformular-se , no és considerat com una discrepància insalvable en públic, però ha tornat a aparèixer en les negociacions -ho ha fet en els contactes d'aquesta setmana- i ERC ja ha avisat, com ha fet en reiterades ocasions als mitjans comunicació i també al Parlament, que no supeditaran l'estratègia d'Aragonès com a president al que defensi Waterloo . El to del candidat cap a Puigdemont ha estat conciliador, tot i que la seva relació durant la legislatura passada no va ser sempre fluïda.

