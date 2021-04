El govern espanyol promet a Brussel·les peatges en carreteres d'alta capacitat

El 31 d'agost s'acaben les concessions d'Abertis a les vies catalanes d'alta capacitat: l'AP-7 entre la Jonquera i Tarragona, i l'AP-2 entre el Vendrell i Saragossa passaran a dependre, directament, del Ministeri de Transports, mentre que la C-32 i C-33 seran de titularitat catalana.Amb la fi de les concessions, hi ha un fort debat sobre com es finançarà el manteniment de les vies, i, d'acord amb el pla publicat pel govern espanyol, una opció similar a la vinyeta podria estar sobre la taula. El document no precisa si el pagament per ús s'aplicaria a tots els vehicles, o només a alguns.El document, de 200 pàgines, menciona el transport per dir que cal potenciar els corredors ferroviaris com el Mediterrani –que promet acabar- i apunta a l'impuls d'una Estratègia de Mobilitat Sostenible i una Llei de Mobilitat i Finançament del Transport per "desenvolupar un mecanisme de pagament per ús de les carreteres d'alta intensitat".A més de garantir els fons per a la conservació de les carreteres, els diners, apunta el govern espanyol, han de servir per "integrar les externalitats negatives del transport per carretera com passa amb la resta d'infraestructures".