Sánchez proposa reduir a tres els contractes de treball

El pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que el govern de Pedro Sánchez preveu presentar aquest dimecres al Congrés -i que ha d'enviar a Brussel·les abans del 30 d'abril- inclou, entre d'altres qüestions, una reducció dels contractes de treball a tres modalitats, un estable per al conjunt de les activitats, un altre temporal per a les feines d'aquesta naturalesa i un de formació.El text, de 211 pàgines, subratlla que entre l'any passat i el que va d'aquest s'han abordat les reformes "més urgents" en resposta a la pandèmia, com els ERTO o la regulació del teletreball, però alhora subratlla la necessitat d'una reforma de més abast per, entre d'altres, assegurar l'ocupació als col·lectius més afectats per reduir la desocupació.