«Entre l'infern i la glòria», d'Àlvar Valls, guanya el vint-i-unè premi Amat-Piniella

La novel·la Entre l'infern i la glòria (Ed.1984, 2020), d'Àlvar Valls, ha resultat guanyadora de la vint-i-unena convocatòria del premi Joaquim Amat-Piniella, que es concedeix a una obra ja publicada. El premi l'organitzen Òmnium Bages-Moianès i l'Ajuntament de Manresa, amb la col·laboració de la Biblioteca del Casino, el Gremi de Llibreters, l'Associació Misteriosa Llum i l'Associació Memòria i Història de Manresa.L'acte, obert a tothom, havia de tenir lloc al febrer, emmarcat dins de la Festa de la Llum. Finalment, a causa de la situació sanitària, es va haver de posposar fins aquest dimarts, i, com cada any, s'ha realitzat a l'Auditori de la Plana de l'Om. El lliurament del guardó ha estat precedit per la projecció d'un audiovisual realitzat per Oriol Segon que repassava, d'una manera molt personal, les tres obres finalistes a partir de la lectura d'un fragment de cadascuna per part dels propis autors.Tot seguit s'ha fet públic el veredicte del jurat, format per Genís Sinca, Toni Mata, Llorenç Capdevila, Montserrat Caus, Jordi Estrada i Anna Vilajosana, que ha decidit, per unanimitat, atorgar el premi a l'obra Entre l'infern i la glòria, d'Àlvar Valls. L'escriptor, que actualment viu a Andorra, ha pogut ser present a Manresa per recollir el guardó i s'ha endut els 2.000 euros del premi i l'escultura del reconegut escultor manresà Ramon Oms. El jurat ha triat aquesta obra entre les tres finalistes d'enguany, entre les quals, a més de la guanyadora, hi havia Tots els camins, de Joan Francesc Mira i Reis del món, de Sebastià Alzamora. L'acte s'ha pogut seguir pel canal de YouTube de Manresa Cultura.Àlvar Valls va néixer a Barcelona l'any 1947. Des del 1979 resideix a Andorra. Tot i la seva formació en el peritatge mercantil i l'economia, sempre s'ha dedicat a l'ensenyament de la llengua (el 1967 ja feia de professor de català en els cursos d'Òmnium) i la correcció de textos. Ha col·laborat en diferents mitjans escrits, com Tele-Estel, Serra d'Or, El Diari d'Andorra o El Temps. Ha traduït una setantena d'obres del francès, de l'italià, del castellà o de l'anglès. Ha publicat alguns llibres de poesia, com ara El carro de la brossa (Premi Amadeu Oller, 1968); assaig, com Al cap dels anys: militància, presó, exili (1970-1998); i dues novel·les: El dinovè protocol (2019) i Entre l'infern i la glòria, escrita després de quinze anys de documentar-se sobre la figura de mossèn Cinto.Es tracta d'una novel·la que narra la vida i l'obra d'un dels principals escriptors catalans de tots els temps, Jacint Verdaguer. L'autor hi retrata una vida que per al seu protagonista va ser un infern i alhora un doble procés d'ascensió a la glòria: la terrenal del poeta i la celestial a què aspirava el sacerdot.Valls construeix, amb paciència i ambició, una trama que repassa la trajectòria vital, religiosa i literària de Verdaguer, a la vegada que recrea, paral·lelament i amb tota la precisió possible, els últims divuit dies en la vida del poeta, postrat al llit i envoltat d'amics i parents que conspiren per aconseguir quedar-se amb l'administració del seu llegat. Àlvar Valls completa una biografia molt ben documentada i extensa del protagonista i, alhora, capta i aprofundeix en la complexitat i les contradiccions del personatge, en les circumstàncies que el van portar a escriure joies com Canigó, Flors del Calvari o En defensa pròpia. Hi ha una trama plena d'intrigues, passió, interessos, traïcions... i també molta poesia. Hi ha un repàs biogràfic complet i molt ben documentat. Hi ha el retrat fidel i creïble d'una època. I hi ha un excel·lent treball de llenguatge. Entre l'infern i la glòria es pot llegir com una completa biografia novel·lada, però també com una novel·la històrica molt ben documentada, o com una novel·la de personatge amb una trama que no està exempta de tensió narrativa, i que pot interessar qualsevol lector.El jurat del Premi Amat Piniella n'ha destacat l'ambició i la qualitat literàries, el treball de llenguatge i la monumental aportació al coneixement de la figura de Jacint Verdaguer.L'any 2000 es va convocar per primera vegada el premi de novel·la Joaquim Amat-Piniella, destinat a premiar novel·les històriques inèdites que reflectissin o se centressin en algun gran moviment social i contemporani. Des del 2007, però, el Premi té com a objectiu reconèixer públicament una obra narrativa, novel·la o llibre de memòries, que reflecteixi una preocupació social envers el món contemporani. Es premia una obra publicada durant la temporada anterior, la que es consideri que millor s'adequa als requisits temàtic i lingüístic esmentats i es cregui la més reeixida tant des del punt de vista literari com des del vessant social i històric.Una comissió assessora, on hi ha representants de totes les entitats implicades i del món cultural manresà, fa el procés de selecció de les obres finalistes. Després, un jurat especialitzat tria l'obra guanyadora.

