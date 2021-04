Javier Cercas anuncia querelles després de rebre crítiques per l'entrevista al «FAQS»

Que hi fa a @tv3cat un promotor de l’aixecament armat contra #Catalunya , això no es llibertat d’expressió, es una televisió pública que dóna al feixisme una posició de privilegi https://t.co/dzHyIdvNcC — Cristina Casol🎗 (@cnacasol) April 11, 2021

Polèmica per l'entrevista de l'escriptor Javier Cercas al FAQS de TV3 dissabte passat, amb motiu de l'obra del Teatre Lliure basada en el seu llibre Anatomia de un instante. Durant el programa alguns usuaris de Twitter van acusar l'autor de promoure una intervenció militar a Catalunya i Cercas ha anunciat que es querellarà contra qui faci aquesta acusació.Un dels missatges als quals fa referència Cercas és el de la diputada de Junts Cristina Casol, que va preguntar-se "què fa a TV3 un promotor de l'aixecament armat contra Catalunya".En una intervenció el 2019, amb motiu del Dia d'Extremadura, l'escriptor va afirmar: "Quan la vida pública, la política, s'omple de passió, aventures, emocions, com ens ha passat als catalans els últims anys, posa't a tremolar o crida a la unitat del general".Cercas va matisar que es referia de forma figurada a una intervenció de la Unitat Militar d'Emergències, i segons informa El País, ara ha demanat al seu advocat, el lletrat Carles Monguilod, que emprengui "mesures legals contra qui sigui per la difusió manipulada del vídeo" de les seves declaracions del 2019.

