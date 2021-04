Bèlgica pagarà el psicòleg als autònoms afectats per la pandèmia

Altres notícies que et poden interessar

La pandèmia del coronavirus passa factura a la salut emocional de la població . A la por a la malaltia i la fatiga per les restriccions se sumen les conseqüències econòmiques de la crisi sanitària. Un dels col·lectius més afectats és el dels autònoms i per alleugerir el seu patiment psicològic el govern belga ha decidit pagar-los una teràpia psicològica.En concret, Bèlgica subvencionarà al 100% vuit sessions de psicòleg als autònoms que passin per situacions complicades en l'àmbit econòmic. "La prioritat continuen sent les ajudes públiques, però també és necessària una solució per a la salut mental", ha apuntat David Clarinal, ministre d'Autònoms, en la presentació aquest dimarts de la mesura.L'altra mesura de l'executiu belga per millorar la salut emocional dels autònoms i de la resta de la població és una línia de telèfon d'ajuda psicològica, on també es pot alertar sobre si algun conegut pateix algun problema psicològic.Bèlgica és un dels països europeus amb les restriccions més dures contra la Covid-19, com ara la prohibició de les trobades de més de quatre persones a l'exterior, el toc de queda a les deu del vespre arreu del país o el tancament de les escoles i dels comerços al març. Com a conseqüència, gairebé un terç de la població assegura sentir-se molt sol, segons l'institut de recerca de salut pública Sciensano.

