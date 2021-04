TV3 presenta un nou programa d'entreteniment

PRESENTACIÓ | Avui, @tv3cat ha presentat el nou xou d'entreteniment, humor i cultura "Celebrem!", amb @GuillemAlba.



Un programa que vol mirar-se la vida d'una manera clarament optimista i que reivindica la celebració de les petites coses #CelebremTV3



➡️https://t.co/r2VbsOJiqV pic.twitter.com/ztB83H3U17 — Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (@CCMA_cat) April 13, 2021

Guillem Albà presenta a partir d'aquest dijous a TV3 un nou espai d'entreteniment, humor i cultura que porta per títol Celebrem!. El programa s'emetrà a les onze de la nit i té l'objectiu de fer una mirada "optimista" a la vida, tot reivindicant "la celebració de les petites coses", segons indiquen els seus responsables.La producció, que s'ha enregistrat al Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú, forma part de la crida de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i el Departament de Cultura per promoure continguts audiovisuals. El director de la cadena, Vicent Sanchis, ha definit el nou espai com "una festa de les arts escèniques" en contrast amb la "realitat amarga que vivim des de fa mesos".La presentació s'ha fet en una roda de premsa per videoconferència, amb la presència del mateix Sanchis i de Lluís Baulenas, secretari general del Departament de Cultura de la Generalitat; Cristian Trepat, cap d'Entreteniment i Actualitat de TV3; els codirectors del programa, Pau Escribano i Guillem Albà, que també n'és el presentador, i l'actriu i col·laboradora Adriana Fuertes.Baulenas ha destacat que per al Departament de Cultura "un dels objectius cabdals és donar suport al sector audiovisual del país i impulsar el seu talent i la innovació". I ha explicat que Celebrem! és fruit d'aquestes aliances, tal com ho han estat els programes Batalla monumental, Nit de nits o El bolo. En aquesta línia de col·laboració amb la CCMA, Baulenas ha explicat que en les pròximes setmanes arribaran nous projectes per donar resposta a les dificultats que pateix el sector.De la seva banda, el codirector i presentador de Celebrem!, Guillem Albà, ha emfatitzat el missatge positiu del programa i ha destacat la importància de "celebrar que estem vius". També ha destacat l'espai del programa reservat als espectacles d'arts escèniques: "Hem volgut passar per diferents tècniques com la dansa, el circ, els titelles... Ens agrada molt que puguin sortir aquests estils d'arts escèniques a TV3", ha indicat.

