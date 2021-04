Catalunya reformula el pla de vacunació

Altres notícies que et poden interessar

Vacunar com més gent millor en el menor temps possible. Amb aquest objectiu, el Departament de Salut ha plantejat la necessitat de reformular el pla de vacunació davant la pressió de la pandèmia -el creixement és "suau", però les UCI ja estan en tensió- i els problemes amb Astrazeneca i Janssen. La consellera de Salut, Alba Vergés, portarà a la reunió d'aquest dimecres del consell interterritorial la proposta d'endarrerir la segona dosi de la vacuna de Pfizer. Ara com ara, la segona dosi es posa als 21 dies i Salut planteja administrar-la als 42 dies. D'aquesta manera, s'aconseguiria vacunar més persones amb la primera dosi, que assolirien un primer grau de protecció. La Generalitat ja ha plantejat l'alternativa a Sanitat en fòrums tècnics, però no ha rebut encara una resposta.La pandèmia no frena i la quarta onada és un fet. Per això, des de Salut reclamen celeritat a la Moncloa. Vergés, que ha comparegut de manera extraordinària aquest dimarts a la tarda, ha detallat la proposta que traslladarà al consell interterritorial. "La primera dosi de Pfizer té un alt grau de protecció i necessitem que aquesta evidència es traslladi a les decisions", ha dit la consellera. L'estratègia d'espaiar les segones dosis s'emmarca en l'objectiu de vacunar més gent en menys temps. Les segones dosis, però, sí que s'administrarien als col·lectius d'alt risc, com ara els majors de 80 anys. L'ajornament començaria a partir dels 79 anys.Hi ha precedents d'aquesta estratègia. A Europa, els casos més recents són els de França i Itàlia, però també s'ha aplicat al Canadà i el Regne Unit. En aquest últim cas, l'èxit en l'estratègia de vacunació ha permès començar a reobrir establiments que portaven tancats des del gener. El fet de passar dels 21 dies als 42, permet guanyar tres setmanes i, amb les mateixes dosis, arribar a més gent en menys temps. "Permet vacunar més ràpid sense que disminueixi la protecció", ha apuntat Vergés. De cara a aquesta setmana, s'han d'aplicar 40.000 segones dosis, i la vinent, 70.000. En total, més de 100.000 dosis que es podrien posar a persones que encara no n'han rebut i que aconseguirien una part de protecció, encara no total però sí rellevant.La pandèmia està creixent a Catalunya, tot i que ara per ara aquest creixement és "suau". El problema es troba a les UCI, que encara no han "fet net" de la tercera onada i ja comencen a rebre pacients de la quarta onada. La vacunació ha evidenciat que és efectiva tant per prevenir nous contagis com per evitar que els casos positius empitjorin i necessitin atenció intensiva. Concretament, segons ha detallat la subdirectora de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, els ciutadans que s'han vacunat tenen un 45% menys de possibilitats d'ingressar a l'hospital i un 52% menys de possibilitats d'entrar a la UCI. Amb el pas de 21 dies, quan la vacuna fa efecte, la diferència és radical: s'eviten pràcticament tots els ingressos a l'hospital, i el 100% d'UCI i morts.La pandèmia avança, però la vacunació també. Catalunya ha vacunat fins ara 1.790.668 persones amb almenys una dosi, majoritàriament amb Pfizer. S'han administrat, segons dades de Salut, el 93,8% de les dosis rebudes. D'aquest total de persones, 1.327.873 persones han rebut una dosi (20,2% de la població major de 16 anys) i 462.795, la segona dosi (7% de la població major de 16 anys). Les persones de més de 80 anys ja pràcticament estan vacunades, i també s'han començat a immunitzar les persones d'entre 70 i 79 anys. En tot cas, el ritme de vacunació és elevat i la setmana passada es va fregar les 300.000 dosis setmanals i es va batre el rècord diari, amb més de 80.000 dosis administrades.La velocitat, però, es reduirà les properes setmanes, perquè es començaran a administrar segones dosis que impediran arribar a més persones. El que planteja Salut és ajornar la segona dosi per poder administrar la primera a més gent i aconseguir així un grau d'immunització més ampli entre tota la població, encara que sigui parcial. "La poca agilitat en les decisions i el poc compromís ens està condicionant l'estratègia de vacunació", ha retret Vergés al Ministeri de Sanitat.L'estratègia de vacunació ha rebut un cop inesperat aquest dimarts a la tarda. Salut tenia previst administrar les dosis de Janssen -una sola dosi, un element clau de cara a accelerar el ritme d'immunitzacions- per al grup de 70 a 79 anys, però ara com ara les dosis d'aquesta vacuna es troben en stand-by. Els Estats Units han proposat suspendre la vacunació després d'haver detectat casos de coàguls entre persones que havien rebut la dosi d'aquesta vacuna. El cas casos són extremadament minoritaris: sis persones d'entre les set milions que s'han vacunat amb aquesta marca. En tots els casos es tracta de dones d'entre 18 i 48 anys, i l'incident ha provocat un mort i una persona en estat crític. L'empresa ha bloquejat l'arribada de les dosis a Europa, previstes per aquesta setmana.És en aquesta situació de quarta onada, d'UCI en situació complicada i d'incidències a l'hora de rebre dosis de determinades marques que Salut planteja la necessitat de prendre decisions sobre aquest canvi en el pla de vacunació. La resposta es fa esperar. Sobre la taula, el govern espanyol encara ha de decidir què fa amb la segona dosi de la vacuna d'Astrazeneca per als menors de 60 anys, que ara com ara està suspesa, i també si permet o no la venda de tests d'antígens a les farmàcies, que permetria repensar l'estratègia de control de la pandèmia.

