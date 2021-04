Fortes crítiques contra una exposició de literatura medieval catalana que inclou autors valencians

Diversos senadors del Partit Popular del País Valencià han exigit "respecte" i una "rectificació" per l'exposició "La Luz de la Edad Media en la literatura catalana" a la Biblioteca Nacional d'Espanya que inclou obres d'autors valencians com Joanot Martorell, Jaume Roig o Jordi de Sant Jordi com a exemples de literatura catalana. En un comunicat , l'equipament ha demanat disculpes pel "malestar" causat a tots aquells que "han percebut qualsevol tipus de discriminació".La senadora popular, Salomé Pradas, ha dit que no "cessaran en la defensa de la història, cultura i idiosincràsia pròpia" davant el què interpreta com un atac als símbols d'identitat dels valencians. La mostra del BNE té per objectiu exhibir obres amb una base textual que reflecteixi les "llengües vernacles utilitzades als antics territoris de la Corona d'Aragó, amb especial incidència del català".En el comunicat, la Biblioteca Nacional fa una distinció falsa en mostrar el català i el valencià com a dues llengües diferents. "L'exposició pretén posar de relleu l’existència d’un conjunt de manuscrits il·luminats que tenen com a denominador comú l’ús de llengües vernacles a la Corona d’Aragó”, conclou l'equipament.

