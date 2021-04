MAPES Els positius augmenten al 88% de comarques i el 65% de ciutats

Altres notícies que et poden interessar

Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada comarca o municipi, es desplega el seu nom i tota la informació sobre el risc de rebrot i la seva evolució, la velocitat de propagació, el nombre de contagis setmanals, vacunes subministrades i altres dades sobre la situació de la pandèmia, entre el 3 i el 9 d'abril. També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge i seleccionar així millor els municipis.Les temudes conseqüències de la Setmana Santa encara no s'acaben de plasmar en les dades sobre la pandèmia, però els indicadors ja tornen a empitjorar al ritme previ als dies festius. Alguns valors com els de la velocitat de propagació encara segueixen esbiaixats però el nombre de positius ja creix a bona part del país, en concret al 88,1% de les comarques i el 65,2% dels municipis de més de 20.000 habitants.Ara per ara, en tot cas, la major preocupació rau en l'ocupació de l'UCI per part de pacients Covid, que ha crescut més ràpid que els contagis, fins a situar-se ja en 518 llits, havent-se revertit un terç de la millora des del pic de la tercera onada . Una de les claus que explica aquest fet és probablement la major agressivitat de la variant britànica, segons el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, que aquest dimarts ha exposat que el percentatge d'ingressats que acaben a crítics ha crescut del 15% al 21% els darrers mesos.A nivell territorial, 37 comarques han augmentat els contagis setmanals, entre el 3 i el 9 d'abril -una setmana amb tres dies no laborables, igual que l'anterior de referència-, mentre que s'ha mantingut força en 3 i només en 2 s'han reduït. El Pallars Sobirà és on més clarament han crescut, ja que ara n'hi ha 227,1 més per 100.000 habitants, seguit per l'Alt Urgell (+184,9) i el Moianès (+179,9).Per contra, només disminueixen els positius a la Conca de Barberà i l'Aran, amb 153,2 i 73,9 menys per 100.000 habitants, respectivament. Igualment, la incidència es manté quasi inalterada a la Garrotxa, l'Alt Penedès i el Baix Empordà. A nivell de regions sanitàries, l'increment de contagis es produeix precisament allà on ja n'hi ha més, a l'Alt Pirineu i Aran i a Lleida i, per darrere, a la Catalunya Central, malgrat que a la resta també creix, tot i que menys.Pel que fa a la incidència setmanal, el Montsià és la comarca en millor situació, amb tan sols 29,5 contagis detectats per 100.000 habitants, per sota del Baix Ebre (52,4), el Garraf (53,6) i el Baix Penedès (69,1). En tots aquests casos, els positius en termes absoluts s'han situat per sota dels 100 setmanals, mentre que al Priorat només n'hi ha hagut 8 i al Pallars Jussà, 12, malgrat que, tractant-se de comarques molt poc poblades, això es tradueix en ràtios més altes.Tal com s'observa al mapa inferior, el terç inferior del Principat -especialment la zona de costa- concentra la majoria de comarques amb pocs contagis recents, mentre que la punta nord-oest presenta la situació contrària. La incidència més elevada, de fet, és al Pallars Sobirà (488,6), per davant de l'Alt Urgell (349,8), el Pla d'Urgell (326,4) i l'Aran (315,6).Altres indicadors com el risc de rebrot, que es calcula a partir de la velocitat de propagació i la incidència, estan encara esbiaixats a causa dels dies festius de la Setmana Santa i trigarà uns dies a estabilitzar-se, i per aquests motius s'ha disparat de cop dels 231 als 304 punts. En concret, 37 comarques dupliquen el llindar de risc alt de rebrot, per damunt dels 200 punts, 4 tenen risc alt -entre 100 i 200 punts-, i només una està per sota, amb risc moderat-alt, el Montsià (81 punts).Les altres quatre per sota dels 200 punts són el Baix Ebre (146), el Garraf (164), el Tarragonès (195) i el Baix Camp (197), i a l'altre cantó de la balança hi ha el Pallars Sobirà (1.123), el Pla d'Urgell (933) i l'Alt Urgell (927). Pel que fa als municipis de més de 20.000 habitants, només Premià de Mar (84 punts) no té risc alt de rebrot, mentre que és altíssim a Olot (1.013) i, a certa distància, Vic (658) i Manresa (643).Si es posa la lupa en l'evolució dels contagis a les ciutats, aquests creixen a 43, es mantenen a 10 i cauen a 13. On més augmenten és a Cerdanyola del Vallès (100,6 contagis per 100.000 habitants més que fa una setmana), seguida de Manlleu (+99,9), Valls (+89,9), Banyoles (+85,1) i Manresa (+83,8), mentre que es redueixen especialment a Sant Adrià del Besòs (-74,4), Premià de Mar (-69,6), Vilassar de Mar (-61,7), Sant Andreu de la Barca (-57,6) i Sitges (-43,7).En tot cas, la ciutat amb una ràtio major de contagis setmana és Olot (337,9 per cada 100.000 habitants), força per davant de Lleida (285,1), Igualada (242,4), Vic (231) i Manresa (200,2). Per contra, la incidència és baixa a Sitges (28,8), Amposta (32,1), Premià de Mar (38,3), Sant Pere de Ribes (39,2) i Vilassar de Mar (52,2), en tots aquests casos amb 12 o menys contagis detectats durant l'última setmana.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor